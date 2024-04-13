Глава МЧС России совершил облет подтопленных территорий Алтайского края

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет подтопленных территорий. Они оценили последствия весеннего паводка, чтобы выработать меры по скорейшему проведению восстановительных работ.

«Необходимо продолжать вести активную восстановительную работу. Граждане не должны оставаться один на один со своей бедой. Наша задача, чтоб они чувствовали реальную поддержку государства», — отметил глава МЧС России.

Весенний паводок в Алтайском крае еще продолжается, но уже можно оценить масштабы его последствий. Так, 735 жилых домов и около 2 000 приусадебных участков освободились от воды. Однако еще остаются подтопленными 28 жилых домов и 74 приусадебных участка. В крае ведется непрерывный мониторинг и контроль гидрологической обстановки, а также принимаются превентивные меры.

Напомним, что в Алтайском крае из-за паводков ввели режим ЧС.



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Олег Исаков