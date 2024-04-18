Правительство продлило программу госгарантий по кредитам до конца 2024 года

Правительство продолжает поддерживать бизнес в рамках мер, направленных на экономическое развитие страны. Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2024 года действия правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, которые привлекаются организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения.

Продление программы госгарантий повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики и позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства.

В рамках программы госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений. В федеральном бюджете на 2024 год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 329 млрд рублей.

Эта мера поддержки особенно актуальна для предприятий Республики Татарстан, которая является одним из наиболее промышленно развитых регионов России. Продление программы позволит предприятиям региона продолжить модернизацию производства и привлекать необходимые инвестиции для развития. Ранее правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества.

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Разиль Самигуллин