Опасная дорога: водители Казани страдают из-за глубоких ям на городских дорогах

В Казани водители сталкиваются с серьезными проблемами из-за ям на дороге. Особенно сложная ситуация наблюдается на проспекте Победы, где главный въезд в жилой комплекс превратился в настоящее испытание для автомобилистов. Ямы возле театра Камала шокируют не только обычных водителей, но и пожарных. Дорога в этом месте настолько плохая, что даже грузовые автомобили вынуждены ехать медленно. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Ситуация усугубляется тем, что ямы достигают впечатляющих размеров. Они представляют собой каскад ям, глубина которых может достигать 25 сантиметров. Ширина некоторых ям составляет около трех метров. Это создает серьезные проблемы для водителей, которые вынуждены выбирать маршруты, чтобы избежать повреждения подвески или колес.

Недовольство водителей вылилось в жалобу, которая была опубликована в «Народном контроле». Однако работы по устранению ям пока не начались.

В «ТНВ» обратились за комментариями в несколько ведомств, включая ГИБДД, Министерство транспорта, Главтатдортранс и городскую мэрию.

— Согласно федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, ответственность за состояние дорог лежит на муниципалитете. Именно городские власти решают, где необходим ямочный ремонт, а где — капитальный, а также кто будет выполнять работы, — пояснила мэрия.

Тем не менее проблема глубоких ям остается актуальной, и водители ждут ремонта. Как сообщили в исполкоме, ремонтные работы будут проведены, но не везде они будут капитальными. Так, на улице Камала, которую с трудом преодолевают даже грузовики, планируется лишь залатать ямы. Средства на капитальный ремонт в бюджете не предусмотрены. Вопрос о капитальном ремонте будет рассмотрен при составлении плана на следующий дорожный сезон.

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