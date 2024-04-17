В регионах России началась реализация проектов комплексного развития территорий

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в России началась реализация 1192 проектов комплексного развития территории (КРТ).

Механизм КРТ предполагает ускоренное вовлечение в оборот заброшенных или неэффективно используемых территорий, прежде всего под жилищное строительство. Он позволяет создавать современные городские кварталы, где есть все необходимое для жизни, работы и отдыха граждан.

Проекты КРТ реализуются в 86 субъектах страны на разных этапах. Градостроительный потенциал территорий, на которых возможна реализация таких проектов, достигает более 215 млн кв. м, включая почти 155 млн кв. м жилой площади. По сравнению с 2022 годом количество проектов КРТ выросло на 35%, а их градостроительный потенциал — на 36%.

Градостроительный потенциал жилищного строительства земельных участков под КРТ занимает уже более трети от общего объема градостроительного потенциала жилищного строительства в России, который составляет 442 млн кв. м.

В 2024 году запланирован ввод более 1,5 млн кв. м недвижимости в рамках проектов комплексного развития территорий. Объем выданных разрешений на строительство по проектам КРТ на сегодняшний день составляет порядка 5,5 млн кв. м жилой площади, подчеркнул первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

По словам генерального директора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, в 2024 году вступил в силу федеральный закон, который расширил возможности применения механизма КРТ в регионах, а также упростил некоторые процедуры. Закон также наделил фонд функцией оператора КРТ по решениям Правительства.

Татарстан также участвует в реализации проектов комплексного развития территорий, и это способствует обновлению жилищного фонда и ускорению расселения аварийного жилья. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню». В рамках проекта в эксплуатацию ввели 930 объектов жилищно-коммунального хозяйства, а всего запланировано построить и модернизировать порядка 2,3 тысячи объектов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин