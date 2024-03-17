Марат Хуснуллин подвел итоги работы по федеральному проекту «Инфраструктурное меню» в 2023 году»

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню». В рамках проекта в эксплуатацию ввели 930 объектов жилищно-коммунального хозяйства, а всего запланировано построить и модернизировать порядка 2,3 тысячи объектов.

Марат Хуснуллин отметил, что для модернизации объектов ЖКХ используются инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния и инфраструктурные облигации.

С 2022 года с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов введено 144 объекта. В прошлом году по специальным казначейским кредитам работы провели на двух объектах: в Архангельской области отремонтировали 318 метров тепловых сетей, а в Смоленской области построили локальные очистные сооружения.

За счет льготных займов с 2022 года строительно-монтажные работы завершены на 783 объектах, введено более 850 километров сетей. Благодаря инфраструктурным облигациям в эксплуатацию введен первый объект — инженерные сети и котельная в Тюменской области. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны.

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Разиль Самигуллин