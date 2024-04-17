В Татарстане снизилось количество природных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане значительно сократилось количество природных пожаров по сравнению с прошлым годом, сообщил замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

Садыков отметил, что ситуация с пожарами улучшилась благодаря большому количеству снега, выпавшему зимой. В прошлом апреле было зафиксировано около 700 пожаров, а в этом году с 28 марта — всего 24 случая.

Также напомним, что с 15 апреля в лесах Татарстана ввели пожароопасный режим. Кроме того, в лесах запрещается: разводить открытые костры; бросать горящие спички, окурки и горящую золу, а также стекла; применять горючие средства и жидкости; работать на торфяных месторождениях и засорять лес отходами производства и потребления.

За нарушение правил и нормативов следует штраф вплоть до 1 миллиона рублей.

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Олег Исаков