В лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон
В лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон, о чем сообщило Министерство лесного хозяйства республики. По всей республике особый пожароопасный режим начинается с 22 апреля — продлится он до 15 мая.
По сообщениям Минлесхоза Татарстана, в лесах запрещается:
- разводить открытые костры;
- бросать горящие спички, окурки и горящую золу, а также стекла;
- применять горючие средства и жидкости;
- работать на торфяных месторождениях;
- засорять лес отходами производства и потребления.
Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил и нормативов следует штраф вплоть до 1 миллиона рублей.
Ранее «Реальное время» сообщило, что лесное хозяйство по ПФО проверило готовность к пожароопасному сезону — Татарстан прошел проверку.
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