В лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон

В лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон, о чем сообщило Министерство лесного хозяйства республики. По всей республике особый пожароопасный режим начинается с 22 апреля — продлится он до 15 мая.

По сообщениям Минлесхоза Татарстана, в лесах запрещается:

разводить открытые костры;

бросать горящие спички, окурки и горящую золу, а также стекла;

применять горючие средства и жидкости;

работать на торфяных месторождениях;

засорять лес отходами производства и потребления.

Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил и нормативов следует штраф вплоть до 1 миллиона рублей.

Ранее «Реальное время» сообщило, что лесное хозяйство по ПФО проверило готовность к пожароопасному сезону — Татарстан прошел проверку.

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Олег Исаков