Небо над Казанью и Нижнекамском снова открыто

Небо над Казанью и Нижнекамском снова открыто. Также сняты ограничения на работу аэропортов республики. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА. Так, например, по данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.



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Разиль Самигуллин