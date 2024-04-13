Ильхам Кашапов покинул пост главы Пестречинского района Татарстана

Фото: Олег Исаков

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов покинул свой пост, рассказал он «Реальному времени». По словам Кашапова, связано это с предложенной ему новой работой. Также отметим, что сегодня он отмечает свой день рождения — экс-главе района исполнилось 52 года.

Ильхам Кашапов родился 13 апреля 1972 года в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района Республики Татарстан. В 1994 году он окончил ветеринарную академию им. академика Скрябина, а в 2011 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

От заведующего до главы района

Начиная с 6 апреля 1994 года, Кашапов работал заведующим зоолаборатории ОАО «Пестречинская птицефабрика». Уже к 1998 году он занимал должность заместителя директора по технологическим процессам ОАО «Птицефабрика «Казанская». Спустя 10 лет стал генеральным директором ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Еще через 8 лет, с 1 сентября 2016 года, он руководил Зеленодольской производственной площадкой ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

На пост главы Пестречинского муниципального района он пришел 17 января 2018 года, сменив на посту своего предшественника Эдуарда Диярова.

В конце марта корреспонденты «Реального времени» встречались с Ильхамом Кашаповым и поговорили о ситуации в Пестречинском районе. Подробнее — в интервью «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков