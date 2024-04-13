Экс-глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии

Фото: Олег Исаков

Экс-глава Пестречинского района Республики Татарстан Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов во время совещания в Доме правительства.

Кашапов подтвердил информацию об этом для «Реального времени».

Напомним, сегодня, 13 апреля 2024 года, Ильхам Кашапов покинул пост главы Пестречинского района Татарстана — во главе района республики он находился с 2018 года.

Ранее «Реальное время» сообщило, что Татарстан возобновит работу своего представительства в Беларуси, о чем заявил заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов. Кроме того, 21 февраля 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Александра Лукашенко орденом «Дуслык», что иной раз подчеркнуло серьезность взаимоотношений между Россией и Белоруссией.

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Олег Исаков