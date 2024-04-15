«Группа Астра» увеличит долю акций до 10—15% с помощью SPO

ПАО «Группа Астра» — компания, которая разрабатывает инфраструктурное ПО, включая операционную систему Astra Linux, объявила о запуске программы SPO. В результате ее реализации доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5—10% и составить до 15%.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев сообщил, что с момента IPO компании ее капитализация почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тысяч. Он также отметил, что компания регулярно общается с инвесторами и видит их долгосрочный интерес к истории «Группы Астра».

Увеличение free-float соответствует намерению компании расширить базу акционеров и привлечь внимание новых групп инвесторов. Это будет способствовать дальнейшему росту капитализации бизнеса «Группы Астра», который динамично развивается.

В рамках SPO основной акционер «Группы Астра» Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5—10% от общего количества акций компании.

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Анастасия Фартыгина