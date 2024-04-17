Банк России провел Координационную встречу центральных банков стран БРИКС

На полях Весенней сессии Международного валютного фонда Банк России провел встречу с центральными банками стран БРИКС. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов и обмену позициями по различным темам.

Были затронуты такие аспекты, как построение платежной инфраструктуры BRICS Bridge и расчетно-клиринговой инфраструктуры BRICS Clear, совершенствование и расширение механизма Пула условных валютных резервов, макроэкономика, информационная безопасность, финтех, переходное финансирование и обучение персонала центральных банков.

Банк России представил информацию о текущем статусе работы по инициативам российского председательства и запланированных мероприятиях и встречах экспертных групп.

Директор Департамента сотрудничества с международными организациями Гульнара Хайдаршина подчеркнула важность плавной интеграции новых членов БРИКС в форматы работы финансового трека объединения. Банк России учитывает различия в мандатах центральных банков и формирует повестку и продвигает многосторонние инициативы, исходя из этого.

Напомним, в марте 2024 года рост потребительских цен замедлился. Он был значительно ниже пиковых уровней осени прошлого года, но все еще оставался выше целевого уровня. По оценке Банка России, для снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

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Разиль Самигуллин