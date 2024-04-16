Банк России сообщил о замедлении роста потребительских цен

В марте 2024 года рост потребительских цен замедлился. Он был значительно ниже пиковых уровней осени прошлого года, но все еще оставался выше целевого уровня. По оценке Банка России, для снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

Потребительские цены выросли в марте на 0,39% (в феврале — на 0,68%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен снизился и составил 4,5%. Это заметно ниже наблюдавшегося в III—IV кварталах 2023 года. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале — 7,69%). Текущие темпы роста цен близки к значениям в аналогичный период прошлого года.

Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

Банк России прогнозирует, что жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 — 4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Ранее Банк России выступил против платных услуг кредиторов по изменению условий договоров.

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Разиль Самигуллин