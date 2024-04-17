Сегодня в Казани ожидается потепление до 17 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в среду, 17 апреля, ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +10 до +17 градусов. Ветер южный, порывами от 3 до 6 м/с, предупреждает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +10 до +17 градусов. Местами вероятно появление тумана.



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