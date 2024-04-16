В этом году вузы и колледжи выпустят около 1,7 млн молодых специалистов

В рамках проведения заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда вице-премьер Татьяна Голикова озвучила прогноз по количеству выпускников вузов и колледжей. В текущем году их число составит около 1,7 миллиона молодых специалистов. Особое внимание было уделено не только количеству, но и качеству подготовки этих выпускников.

Татьяна Голикова подчеркнула важность того, чтобы молодые специалисты были востребованы на рынке труда в перспективных направлениях для развития страны. Она также отметила значимость первого выпуска флагманского проекта «Профессионалитет», в рамках которого подготовлено 138 тысяч специалистов.

Согласно выступлению вице-премьера, на рынок труда выйдут около 860 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений, что на 30 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Наибольшая часть выпускников — 45,2% — заканчивает обучение по техническим специальностям, 10,9% — по специальностям в сфере здравоохранения, 6,5% выпускников приобретут специальности в сфере образования. Из выпускников проекта «Профессионалитет» 64,3% уже имеют предложения по трудоустройству. По целевым договорам проходили обучение 20 тыс. выпускников, что обеспечивает практически 100% их трудоустройства.

По итогам обсуждения были даны конкретные поручения: Минобрнауки и Минпросвещения должны распространить результаты мониторинга выпуска 2024 года по программам СПО и ВПО на региональный уровень, а также регионам необходимо активно работать над трудоустройством выпускников с учетом потребностей предприятий и организаций через платформу «Работа России».

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Рената Валеева