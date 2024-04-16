Количество оплат через Систему быстрых платежей в России увеличилось вдвое

Количество оплат через СБП за последние 12 месяцев в России увеличилось в два раза, сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование «Делобанка».

Общая сумма платежей за тот же период выросла в 2,8 раза. Это стало возможным благодаря увеличению среднего чека платежа через СБП: если в первом квартале 2023 года он составлял 2843 рубля, то спустя год увеличился до 4020 рублей.

Лидерами по размеру средней суммы СБП-платежа среди отраслей бизнеса стали туроператоры и турагентства — у них средний чек составил 120 626 рублей. На втором месте с большим отрывом идут магазины по продажам предметов интерьера (45 489 рублей), на третьем — продавцы мебели и бытовых аксессуаров (38 290 рублей). Меньше всего средний чек по СБП у предприятий быстрого питания — 645 рублей.

По данным экспертов, количество клиентов, активно пользующихся СБП, за год выросло на 34%, а средний оборот таких операций в пересчете на одну организацию увеличился вдвое. Кроме того, с 1 апреля 2024 года российские банки обеспечили переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) в круглосуточном режиме.

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Олег Исаков