С 1 апреля бизнес-переводы по СБП будут работать круглосуточно

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля 2024 года российские банки обеспечат переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) в круглосуточном режиме.

Предприниматели смогут мгновенно выполнять и получать оплату в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. Больше не нужно будет дожидаться начала платежного дня, чтобы провести оплату за товар или услугу, рассказали «Газете.ru». Кроме того, благодаря автоматизации системы будет упрощен процесс формирования платежа.

Однако остается один нюанс — это комиссия. Ее размер определяется на стороне банков. Предполагается, что для большинства юридических лиц переводы по СБП будут тарифицироваться так же, как и любые другие платежи: в рамках лимита — бесплатно, свыше — платно.

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