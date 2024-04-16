В Татарстане в результате ДТП погибли 3 человека

В Татарстане в Нурлатском районе на 5-м км автодороги Нурлат — Нижний Нурлат — Степное Мамыково произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», нарушая правила ПДД, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и два пассажира автомобиля «Лада Приора» скончались от полученных травм. Водитель «Приоры» и пассажир «Гранты» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на 313-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу КАМАЗу.

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Разиль Самигуллин