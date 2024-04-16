Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в Румынии

Президент Российской Федерации подписал указ, согласно которому Валерий Кузьмин был освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации. Этот шаг был предпринят в рамках указа «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Румынии».

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Румынии стал Владимир Липаев. Изменения направлены на укрепление дипломатических отношений между Россией и Румынией, а также на продолжение сотрудничества в различных сферах.

Ранее Липаев Владимир, занимал такие руководящие должности, как:

Советник российского посольства в Норвегии;

Генеральный консул России в Германии;

Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии.

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Анастасия Фартыгина