Банк России выступил против платных услуг кредиторов по изменению условий договоров

Некоторые финансовые организации предлагают клиентам изменить условия договора кредита или займа за дополнительную плату. Банк России считает эту практику неприемлемой, поскольку она может привести к нарушению прав заемщиков.

На официальном сайте регулятора отмечается, что кредиторы за отдельную плату могут предлагать заемщикам:

получить кредит или заем по сниженной ставке, что фактически означает уплату процентов авансом,

уменьшить размер или изменить дату внесения периодического платежа на случай, если у клиента вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения,

изменить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита.

Также среди платных опций есть реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга. Ряд кредиторов продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена.

Банк России направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от таких практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика.

Ранее Центробанк рекомендовал кредиторам подходить индивидуально к рассмотрению ситуации заемщиков, пострадавших от наводнений. Регулятор предложил банкам принимать заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке. Кредиторы могут рассматривать обращения клиентов на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, а полный комплект запросить позже.

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Разиль Самигуллин