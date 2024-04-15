Режиссера и поэтессу Беркович и драматурга Петрийчук внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес театрального режиссера и поэтессу Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол». Это спектакль о россиянках, которые уехали в Сирию, чтобы стать женами боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). В 2022 году эта постановка получила главную российскую театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях.

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Екатерина Петрова