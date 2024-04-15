В Нижнекамске на капитальный ремонт улицы Корабельной выделят 288 млн рублей

В Нижнекамске на капитальный ремонт улицы Корабельной выделят 288 млн рублей. Работы будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и охватят территорию от кольца улицы Студенческой — улицы Корабельной до кольца улицы Вокзальной — улицы Корабельной.

Протяженность ремонтируемого участка составит 1500 метров, подрядчик будет обязан выполнить работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. А также установить новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью.

Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на проведение капитального ремонта автодороги общего пользования регионального значения. Стоимость работ составит 509 970 777 рублей.

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Разиль Самигуллин