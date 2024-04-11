Дорогу в Куюках отремонтируют за полмиллиарда

Фото: Руслан Ишмухаметов

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на проведение капитального ремонта автодороги общего пользования регионального значения. Стоимость работ составит 509 970 777 рублей.

Известно, что ремонт будет проводиться на участке от Никольской церкви до административных границ Казани. В рамках проекта планируется отремонтировать 2,9 км дорожного покрытия. После расширения дорога увеличится с 6 до 8 метров, также будет построен тротуар, установлены светофоры, в том числе пешеходный — на повороте к ЖК «Светлый» и транспортный — на повороте в 30-й квартал. Один транспортный светофор на этом участке уже существует.

Капитальный ремонт начнется с момента подписания договора с подрядчиком. Окончание работ запланировано на 18 октября 2025 года.

Ранее, в марте 2024 года, об этом капитальном ремонте «Реальному времени» рассказал глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов.

Также «Реальное время» сообщало о ремонте участка автомобильной дороги на въезде в коттеджный поселок Новые Салмачи в деревне Куюки Пестречинского района Республики Татарстан.

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Рената Валеева