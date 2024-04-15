В Удмуртии замедлился прирост уровня воды в реках

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что за сутки замедлился прирост уровня воды в реках республики.

— Нылга, хоть и прибавила всего несколько сантиметров, но почти достигла неблагоприятной отметки. Сейчас вода подошла в селе Нылга к улицам Советской и Луговой, — написал премьер-министр.

Ярослав Семенов также добавил, что домовладениям вода пока не угрожает, власти Увинского района держат ситуацию на контроле.

Замедление прироста уровня воды отмечено в большинстве рек Удмуртии, лишь показатели рек Чепца и Вала двузначны. Река Иж в районе поселка Селычка, наоборот, опустилась на 9 см. Жилые дома и соцобъекты не подтапливало.

В то же время десять приусадебных участков остаются под водой в селе Яган Малопургинского района.

Ситуация с паводками в России по прежнему считается критической. Ранее «Реальное время» сообщало о подъеме уровня воды в Курганской области и о продолжительных аномальных паводках в Оренбургской области, где подтоплено уже свыше 15 тысяч домов, а мощный поток воды, вышедший из берегов рек в Томске, размывает потоконаправляющую дамбу.



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Анастасия Фартыгина