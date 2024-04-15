В Томске вышедшая из берегов река Томь размывает дамбу

В Томске разлившаяся река Томь привела к размытию дороги, ведущей к бессточному узкому озеру Сенная Курья на левом берегу Томи. Мэр города Дмитрий Махиня сообщил, что мощный поток реки размывает потоконаправляющую дамбу. Однако специалисты утверждают, что бетонная основа моста находится глубоко под землей и в безопасности.

Для снижения нагрузки и перенаправления потока воды было принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи. После завершения паводка дорогу восстановят.



Дорога под южным Коммунальным мостом в Томске ведет не только к Сенной Курье, но и двум садовым товариществам.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь у речного вокзала в Томске превысил опасную отметку. Согласно прогнозам, 15—17 апреля ожидается продолжение подъема уровня воды, и возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада (сейчас 860 см). Кроме того, прогнозируется продолжение подтопления приусадебных участков деревни Черная речка и села Тахтамышево.

Режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района.

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Анастасия Фартыгина