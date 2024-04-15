В Оренбургской области подтоплены более 15 тысяч домов и свыше 23,6 тысячи участков

В Оренбургской области продолжается весеннее половодье. К утру понедельника подтопленными оказались более 15 тысяч жилых домов и 24 тысячи приусадебных участка на территории 18 муниципальных образований в 78 населенных пунктах.

К утру воскресенья, 14 апреля, сообщалось о подтоплении около 13,5 тысячи жилых домов и более 20,6 тысячи приусадебных участков на территории тех же 18 муниципалитетов.

На юге региона в Илекском районе разлив реки Урал угрожает подтоплением восьми селам. По состоянию на 15 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек составил 901 (+9) сантиметр. В селе Подстепки река вышла из берегов, подтопление грозит 155 домам, где проживает более 320 человек. Большинство жителей уже самостоятельно покинули село.

Также вода подошла к селам Яман, Заживное, Студеное, Сладково, Мухраново, Кардаилово и Шутово. Подтопленных домов в этих населенных пунктах нет.

Илекское дорожное ремонтно-строительное управление возведет дамбу для защиты от воды.

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Анастасия Фартыгина