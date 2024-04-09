Государственная дума рассмотрит законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий земельных участков

В Государственную думу внесен проект федерального закона «О порядке предоставления гражданам из числа ветеранов боевых действий, осуществлявших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (с 24 февраля 2022 года), земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Законопроект разработан в связи с выполнением задач в ходе СВО на указанных территориях и в целях предоставления ветеранам боевых действий в безвозмездное пользование земельного участка площадью не более одного гектара. Проект закона предусматривает однократное предоставление земельных участков ветеранам боевых действий для любых разрешенных законодательством целей.

Участки будут предоставляться из числа земель, находящихся в госсобственности, за исключением территорий в Республике Крым, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Московской и Калининградской областей, а также в субъектах РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Порядок и условия безвозмездного предоставления земельных участков будет осуществляться по правилам, предусмотренным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

Статьей 5 законопроекта предусмотрено предоставление земельных участков с использованием федеральной информационной системы, которая описана в ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

Ожидается, что законопроект будет способствовать поддержке ветеранов боевых действий. Однако его обсуждение и принятие может занять некоторое время. Ранее сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут получать ежемесячную денежную выплату без подачи заявления.

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Разиль Самигуллин