На финансирование программ развития передовых инженерных школ в Татарстане выделят 411 млн рублей

На финансирование программ развития передовых инженерных школ в Татарстане выделят 411 млн рублей. Данные средства будут взяты из бюджета республики. Также средства на поддержку передовых учебных заведений выделит Академия наук Татарстана. Общая сумма грантов составит 1,1 млн рублей.

Финансируемые школы созданы на базе пяти организаций высшего учебного образования, которые находятся на территории Татарстана.

Напомним, программа научно-технологического развития Татарстана на 2024—2026 годы получила дополнительное финансирование из бюджета РТ на реализацию проектов развития и поддержку пяти передовых инженерных школ в Татарстане.

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Разиль Самигуллин