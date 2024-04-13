Банк России определил размер вознаграждения НПФ за успех

Банк России разработал требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «за успех». Проект опубликован для общественного обсуждения.

Изменения касаются НПФ, работающих по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений. С 1 января 2024 года размер их вознаграждения будет зависеть от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору (бенчмарку), который определит Банк России.

В качестве бенчмарка регулятор выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от 1 до 3 лет, привлеченным в декабре года, предшествующего году начисления вознаграждения НПФ. Банк России полагает, что этот индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов.

Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за 2024 год. Ранее Банк России выступил против платных услуг кредиторов по изменению условий договоров.

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Разиль Самигуллин