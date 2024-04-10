Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр, до 978 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр, до 978 см, сообщила мэрия города.

В Орске подтоплено 6 тысяч жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы более 2 тысяч человек, в том числе 681 ребенок. В городе развернули 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест.

Напомним, что в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за наводнения от весенних паводков. В городе Орске прорвало городскую дамбу — жителей близлежащих домов в срочном порядке эвакуировали из зоны подтопления.

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