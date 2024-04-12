Цены на подержанные китайские кроссоверы взлетели вдвое

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию «Авито Авто», цены на китайские кроссоверы взлетели на 100%, о чем рассказала «Газета.ru». При этом средняя стоимость новых китайских кроссоверов и внедорожников в России за год выросла лишь на 9,3% и составила 3,1 млн рублей, а вот средняя цена на вторичном рынке увеличилась уже на 96,7% — до 2,5 млн рублей.

Лидером среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в первом квартале 2024 года стала Geely с долей 26,6%. На втором месте расположился Chery с 18,8%, а замыкает тройку Lifan с 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed.

По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, в первом квартале этого года число объявлений о продаже новых китайских кроссоверов увеличилось на 267%, а спрос пользователей на них повысился на 158%. На рынке автомобилей с пробегом показатели также увеличились: предложение — на 120%, спрос — на 54,8%.

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