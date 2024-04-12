В Казани за сутки произошло 159 ДТП — пострадал пешеход

По сообщению Госавтоинспекции по Казани, 11 апреля 2024 года в Казани зафиксировано 159 сообщений о ДТП. В одном из них пострадал пешеход — на него совершили наезд при движении задним ходом на прилегающей территории.

Также сотрудники дорожной полиции задержали восемь водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще шесть человек были остановлены без водительских прав.

Кроме того, в отдел полиции доставили троих граждан по подозрению в совершении преступлений.

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Артем Гафаров