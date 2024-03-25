В Татарстане закрыли все ледовые переправы

Все ледовые переправы в Татарстане закрыты. С 8 часов 25 марта прекратила работу ледовая переправа в Елабужском муниципальном районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Таким образом, все четыре ледовые переправы, которые действовали в Татарстане, с сегодняшнего дня закрыты.

Водителям рекомендуется заранее продумать маршрут и помнить, что выезд на лед вне ледовых переправ запрещен. Ранее, 24 марта в 15.00, прекратила работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые.



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Разиль Самигуллин