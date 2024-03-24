Сегодня прекращает работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые
Сегодня, 24 марта, в 15.00 прекращает работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Решение принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха и таянием льда.
Ранее перестала работать ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе.
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