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Сегодня прекращает работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые

11:03, 24.03.2024

Сегодня, 24 марта, в 15.00 прекращает работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Решение принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха и таянием льда.

Ранее перестала работать ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе.

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