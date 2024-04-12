«Казанское производственное объединение» взыскало 815 млн за непоставленный лом

ООО «Казанское производственное объединение» обратилось в Арбитражный суд с иском к своему севастопольскому подрядчику — ООО «Судотехсервис» о взыскании задолженности и процентов.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор закупки лома и отходов черных и цветных металлов. Ответчик поставил товар на сумму 185 532 рублей, однако на оставшуюся сумму в размере 814 467 рублей он поставлен не был.



В ходе судебного заседания было установлено, что ответчик не представил доказательств поставки оплаченного товара, а также не вернул сумму предварительной оплаты. На основании этого суд пришел к выводу, что требование истца о взыскании 814 467 рублей 50 копеек долга является обоснованным.



Также истцом были предъявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими средствами за период с 23 июня 2023 года по 26 октября 2023 года. Размер процентов, рассчитанный истцом, был проверен судом и признан верным.

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Рената Валеева