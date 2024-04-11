На реконструкцию водопровода в Царицыно выделят 23 млн рублей

На реконструкцию водопровода в Царицыно выделят 23 млн рублей. Работы будут вестись по улице Коновалова от дома №94 до улицы Каспийской с закольцовкой по улице Халитова. Заказчиком тендера выступает казанский «Водоканал».

Ремонт водопровода будет выполнен в связи с его аварийностью. Сама коммуникация построена в период с 1995 по 2000 год.

Ранее «Водоканал» Казани приступил к реконструкции коммунальных сетей на трех улицах в центре города. Работы затронут водопроводные и канализационные сети улиц Островского, Пушкина и Чистопольской. Общая протяженность реконструируемых водопроводных сетей составит 1770 метров.

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Разиль Самигуллин