Нижнекамский район выделит 2 млн на звуковое обеспечение мероприятия на 9 Мая
Нижнекамский район выделит 2 млн на звуковое обеспечение мероприятия на 9 Мая. Срок исполнения обязательств наступает с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Заказчиком тендера выступает исполком района.
Согласно контракту исполнитель обязан оказать услуги по звуковому обеспечению, обеспечению светодиодными экранами, сценами мероприятия 9 Мая в Нижнекамском муниципальном районе и звуковому обеспечению репетиций к мероприятию для нужд МБУ «РДК «Мирас».
Напомним, в Татарстане стартовал сбор идей для улучшения Камской агломерации. Она включает Набережные Челны и ряд близлежащих районов. Одна из идей — связать Набережные Челны и Нижнекамск скоростным трамваем или электричкой.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».