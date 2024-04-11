Татарстан и китайская провинция Цзилинь обсудили перспективы сотрудничества

В китайском городе Чанчунь прошел круглый стол «Цзилинь — Татарстан», в котором приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян.

Провинция Цзилинь расположена на северо-востоке Китая, ее административный центр и крупнейший город — Чанчунь. Согласно последней переписи, которая была в 2020 году, население провинции составляет 24 миллиона человек. Валовый региональный продукт по итогам 2023 года составил 192 миллиарда долларов.

Цзилинь является старым промышленным центром Китая: здесь развиты деревообрабатывающая и пищевая промышленность, производство сои и животноводство, а также отрасль машиностроения — производство автомобилей, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, станков, контрольно-измерительных приборов, электрических приборов, универсального оборудования. Кроме того, в числе основных направлений — нефтяная и химическая промышленность. Провинция занимает существенную долю в химическом производстве Китая по таким направлениям, как синтетический аммиак, этилен, серная кислота и другие. В регионе также развито производство пищевых продуктов: мясо, сахар, крахмал, алкоголь, различные напитки и др.

Рустам Минниханов подчеркнул, что республика успешно сотрудничает с китайскими партнерами: руководители КНР, официальные и деловые круги часто посещают Татарстан. Представители Татарстана также активно знакомятся с провинциями и изучают передовой опыт. Так, в Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, а в Казани — Генеральное консульство Китая. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза и превысил $3 миллиарда. Раис Республики Татарстан считает возможным установление партнерских связей между муниципалитетами наших регионов.

Заместитель начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян подчеркнул важность углубления сотрудничества между регионами двух стран. Он также напомнил, что последние годы активно развивается стратегия «Один пояс — один путь».

Участники круглого стола выразили уверенность в том, что визит Рустама Минниханова и состоявшееся обсуждение станут поворотным моментом и будут способствовать углублению сотрудничества между провинцией Цзилинь и Татарстаном. Ранее раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.

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Разиль Самигуллин