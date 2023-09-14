В Татарстане за нарушение безопасности судоходства наказали капитана теплохода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане капитана теплохода привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП России (нарушение правил стоянки судов). Об этом сообщили в Татарской транспортной прокуратуре.



— В августе 2023 года капитан теплохода «Волгарь-1» на реке Волге отбуксировал баржу с песком к месту выгрузки вблизи поселка Аракчино. Для ожидания разгрузки баржи он пришвартовал теплоход у соседнего законсервированного причала. При этом разрешение владельца гидротехнического сооружения на использование причала он не получил, — рассказали в ведомстве.

Судовладельцу назначили наказание в виде предупреждения.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

В начале месяца прокуратура организовала проверку после посадки на мель баржи вблизи села Кирельское в Татарстане. Инцидент произошел около 23 часов 4 сентября. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, загруженная поваренной солью, села на мель на 1396 км реки Волга. Посадка произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и не мешает движению судов.

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Айрат Назипов