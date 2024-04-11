В Казани сохраняется теплая погода без осадков

Фото: Реальное время

В Казани в четверг, 11 апреля, сохранится теплая и малооблачная погода, осадков также не прогнозируется. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +7 до +19 градусов с порывами ветра 1—7 м/с.

По Республике Татарстан также прогнозируется от +7 до +19 градусов.

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