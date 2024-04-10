Наличие крупного рогатого скота в Татарстане показывает стабильное падение с 2023 года

Согласно последнему докладу Татарстанстата о животноводстве в регионе, можно выделить тенденции в динамике поголовья скота в хозяйствах всех категорий. С начала 2024 года показатель поголовья крупного рогатого скота снизился на 2%, достигнув самого низкого уровня за период 2023—2024 годов.

Заметным положительным моментом является рост поголовья свиней в текущем году — на 2,4%, по сравнению с предыдущим периодом, достигнув отметки 99,8%. Однако стоит отметить, что показатели по крупному рогатому скоту показывают снижение с начала 2024 года, в то время как весь 2023-й год характеризовался стабильностью на уровне 98%.

Согласно статистике Татарстанстата о наличии скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, на конец февраля 2024 года в регионе зарегистрировано около 519 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 3% ниже уровня 2023 года. Наличие свиней за тот же период сократилось на 13 тысяч голов, в то время как показатель овец и коз увеличился на 5 тысяч. Наличие лошадей осталось стабильным на уровне 86 тысяч голов, количество также птиц всех видов составляет стабильные 138 миллионов голов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина