Компания «Кордиант» намерена ввести в эксплуатацию приобретенный у Bridgestone завод к 2025 году

АО «Кордиант», входящее в холдинг S8 Capital, планирует запустить шинный завод, ранее принадлежавший японской компании Bridgestone, в Ульяновске к концу 2025 года.

Глава компании Вадим Володин сообщил журналистам, что производство начнется уже в текущем году, с первой партией шин, ожидаемой к концу 2025 года. Завод не будет сразу работать на полную мощность, планируя производство около 1,2 млн шин в 2025 году, а проектная мощность завода составит 2,4 млн шин в год.

Bridgestone прекратил производство шин в Ульяновске в 2022 году и продал свои активы в России компании S8 Capital в декабре 2023 года.

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Анастасия Фартыгина