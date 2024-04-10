Минкульт Татарстана разместит дом культуры в автобусах «ПАЗ» за 9 млн рублей
Минкульт Татарстана инвестирует в развитие культурной жизни сельских территорий. Сельский Дом культуры будет размещен в передвижном многофункциональном культурном центре на базе автоклуба.
Согласно информации по тендеру, Министерство культуры РТ заключило контракт на приобретение автоклуба на шасси автобуса «ПАЗ» стоимостью 9,7 млн рублей.
Новый автоклуб, предназначенный для программы нацпроекта «Культура», будет оснащен всем необходимым оборудованием для проведения агитационных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
В его комплектацию войдут два звукоусилительных комплекта, сценические мониторы, экран и проектор, микрофоны, светодиодный прожектор. Адрес поставки автоклуба — Мамадыш, срок — до ноября текущего года.
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