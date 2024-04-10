В Казани ограничат движение на очередном участке улицы Юлиуса Фучика

В Казани на участке улицы Юлиуса Фучика временно ограничат движение транспорта. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.

Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, с 17 апреля до 30 июня будут закрыты две полосы дороги в районе дома № 108 в направлении от улицы Ломжинской в сторону улицы Минской.

Ранее «Реальное время» сообщило об перекрытии движения с 15 апреля 2024 года по 27 февраля 2026 года на участке от улицы Рихарда Зорге до дома №30 по улице Сафиуллина.

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Олег Исаков