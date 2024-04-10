В Зеленодольском районе проходят рейды по безопасности на льду

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России предупреждают: весенний лед очень коварен. Он выглядит крепким, но на самом деле уже пористый и рыхлый.

Если толщина льда меньше 7 см, выход на него может быть опасным. В Татарстане за это предусмотрен штраф в соответствии с ч. 2 ст. 3.10 КоАП РТ.

Профилактические группы объезжают места выхода на лед. В группы входят инспекторы ГИМС, специалисты Отдела охраны общественного порядка Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, сотрудники 8 пожарно-спасательного отряда, участковые уполномоченные полиции.



— Сейчас основные усилия направлены на патрулирование водоемов и профилактические беседы вблизи рек и озер. Специалисты предостерегают людей от выхода на лед, рассказывают о способах спасения и самоспасения, вручают памятки и листовки с подробной информацией о правилах поведения на льду, — рассказал руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан Сергей Евсеев.

Только за один рейд специалисты Отдела охраны общественного порядка составили 6 протоколов на нарушителей правил охраны жизни людей на водных объектах.

Инспекторы ГИМС рекомендуют удерживаться на поверхности льда, широко расставив руки, если вы провалились. Можно лечь грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками или на спину, откинув руки назад, упираясь в противоположную кромку. Затем, двигаясь, постараться выбраться из опасного места. И, конечно, нужно звать на помощь, а очевидцам - звонить по телефонам 101 или 112.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков