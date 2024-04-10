«Читай-город» и «Альпина» опубликовали топы продаж на ярмарке Non/fiction

Фото: Екатерина Петрова

В воскресенье, 7 апреля, в Москве завершилась Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. По итогам некоторые участники публикуют топы продаж, по которым можно сделать срез интересов среди читающей аудитории. «Реальное время» публикует список книг, которые чаще всего покупали на стендах книжной сети «Читай-город», а также издательств «Альпина нон-фикшн» и «Альпина. Проза».

Топ-10 книг, которые больше всего покупали на стенде «Читай-город»:

Ребекка Куанг «Йеллоуфейс»; Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере»; Мариэтта Чудакова «Жизнеописание Михаила Булгакова»; Мэттью Макконахи «Зеленый свет»; Елена Вавилова, Андрей Безруков «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»; Михаил Лабковский «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем»; Полин Браун «Эстетический интеллект. Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни»; Татьяна Черниговская «Чеширская улыбка кота Шредингера. Мозг, язык и сознание»; 3dtotal, Кнопф Джамила, Пикард Чарли «Цвет и свет. Полное пособие по теоретическим основам»; Наталья и Ольга Артемовы «Девочки, прославившие Россию».

«Данный топ-10 отражает несколько тенденций. Первая, и самая важная — это обращение к личному опыту. В топе продаж представлены биографии творческих людей, в которых история их становления была весьма непростой, но в итоге успешной. Детское издание «Девочки, прославившие Россию» отражает всплеск патриотизма и желание больше узнать об известных людях своей страны. Также в топе представлены книги о том, как прокачать свои навыки — коммуникативность, стрессоустойчивость, творческое мышление. В информационном поле эти навыки часто транслируются как важные навыки будущего — через книги можно узнать, как их развить. Интерес к книге Виктора Франкла «Сказать жизни «Да!» ожидаемо повышается в периоды особенно высокой тревожности в обществе. Лидер топа «Йеллоуфейс» — это новинка об изнанке книжного бизнеса, в которой особенно остро звучат вопросы интеллектуальной собственности, взаимосвязи писателя с его творчеством и культуре реагирования. Пособие «Цвет и свет» отражает рост интереса к теме рисования и иллюстрирования, что в эпоху картинок из нейросети вполне закономерно. Также многие обращаются к рисованию как к процессу, который дает терапевтический эффект», — рассказала «Реальному времени» ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова.

Топ-10 книг, которые больше всего покупали на стенде издательства «Альпина. Проза»:

Анна Шипилова «Скоро Москва»; Анастасия Максимова «Дети в гараже моего папы»; Вера Сорока «Питерские монстры»; Гюнтер Грасс «Жестяной барабан»; Ася Демишкевич «Раз мальчишка, два мальчишка»; Даша Благова «Течения»; Оксана Кириллова «Виланд»; Владимир Медведев «Заххок»; Екатерина Манойло «Отец смотрит на запад»; Урсула Ле Гуин «Лавиния».

Интервью с Екатериной Манойло можно прочитать здесь, а посмотреть — здесь.

«Рейтинг продаж не всегда получается логически обосновать, но в этот раз все довольно закономерно. Анна Шипилова с дебютным сборником «Скоро Москва» вошла во все, кажется, подборки ярмарочных ожиданий, отдельный пост про нее написал Юрий Сапрыкин (автор блерба на книге), и вкупе с присутствием автора на Non/fiction это предопределило успех. В списки ожидаемых новинок попали и Вера Сорока с «Питерскими монстрами», и Ася Демишкевич с романом «Раз мальчишка, два мальчишка». Удивительно, но вполне заслуженно, что писатели-дебютанты оказываются востребованными настолько быстро после выхода их новинок. Роман Анастасии Максимовой «Дети в гараже моего папы» вышел за месяц до ярмарки и успел изрядно прогреметь. Более того, первый трехтысячный тираж за этот период был распродан, и на ярмарку приехали уже экземпляры второго тиража. Книги Екатерины Манойло, Даши Благовой и Оксаны Кирилловой — не совсем предъярмарочные новинки, им уже несколько месяцев, но интерес к ним не спадает, как мы можем наблюдать по отзывам в соцсетях. «Заххок» — долгожданное переиздание выдающегося романа Владимира Медведева, мы очень рады, что выпустили его и что это издание заметили. Ну а Грасс и Ле Гуин — это вечная классика, которая, надеюсь, никогда не выйдет из моды», — прокомментировала рейтинг главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

Топ-10 книг, которые больше всего покупали на стенде издательства «Альпина нон-фикшн»:

Алексей Иванов «Речфлот. История речного флота Российской империи и Советского Союза»; Марат Агинян «Зависимость и ее человек: записки психиатра-нарколога»; Джонатан Лосос «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек»; Адиб Халид «Центральная Азия. От века империй до наших дней»; Стивен Уокер «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки»; Станислав Дробышевский «Борьба за обед. Еще 50 баек из грота»; Андрей Зализняк «Из заметок о любительской лингвистике»; Андрей Зализняк «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста»; Станислав Дробышевский «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей»; Кэрол Хувен «Тестостерон: гормон, который разделяет и властвует».

«Топ продаж «Альпины нон-фикшн» говорит сразу о нескольких вещах. Во-первых, люди идут на ярмарку прежде всего за новинками. Во-вторых, списки рекомендованных книг, которые публикуют журналисты и блогеры, имеют значение. К тому же презентации и возможность подписать книгу у автора значительно увеличивают продажи. А еще в топе продаж превалируют книги об истории и междисциплинарные работы, где значим исторический контекст. «Речфлот» Алексея Иванова, «Первый» Стивена Уокера, «Центральная Азия» Адиба Халида — мощные исторические исследования. Книги Зализняка и Дробышевского строятся на исторических фактах. Второе место по продажам — книга «Зависимость и ее человек» Марата Агиняна, она говорит об актуальности темы в нашем обществе и о том, что люди готовы менять свою жизнь», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор и главный редактор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов.

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Екатерина Петрова