Минниханов и Титов обсудили меры поддержки предпринимательства

Минниханов провёл встречу с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства Татарстана. В обсуждении также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей — помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев и другие.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования мер поддержки предпринимательских инициатив и развития сферы предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровне.

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Рената Валеева