Праздник Ураза-байрам в Казани пройдет на двух площадках

Казань готовится к празднованию Ураза-байрама — одного из главных мусульманских праздников, знаменующего окончание поста в месяц Рамадан. Праздничные мероприятия состоятся 10 апреля сразу на двух площадках города.

В 13.00 на Кремлевской набережной начнется масштабный праздник с концертом звезд татарской эстрады, национальными угощениями, мастер-классами и розыгрышем подарков.

На набережной также будет организована ярмарка с продукцией местных мастеров и халяль-маркет. Дети смогут повеселиться с аниматорами, а взрослые — принять участие в мастер-классах и интерактивах.

Кроме того, в 12.30 в Национальной библиотеке Республики Татарстан откроется книжный фестиваль. В программе — лекции, бесплатные языковые и творческие мастер-классы.

Еще одна площадка праздника будет расположена в Старо-Татарской слободе. Здесь в 13.00 выступят Мингол Галиев, Ильяс Халиков, Руслан Мазитов, АИДА, Диля Нигматуллина, Анзор Набиуллин и другие. На площадке пройдет мастер-класс по изготовлению национальных аксессуаров, будет организован халяль-маркет и фудкорт с национальной выпечкой.

Главным событием праздника станет розыгрыш номера на двоих в одном из отелей Казани. За лучший рисунок на тему «Ураза-бәйрәм» дети получат подарки. Также юные гости смогут принять участие в ураза-квесте. Вход на обе площадки свободный.

Напомним, филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» подготовил для жителей Казани красочный сюрприз. В честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, на казанской телебашне будет включена праздничная подсветка. Она будет работать с 19.00 до 23.00.

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Разиль Самигуллин