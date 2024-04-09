В Куюках эвакуировали лицей «Алгоритм»
В поселке Куюки Пестречинского района 9 апреля эвакуировали технологический лицей «Алгоритм», узнало «Реальное время». Как сообщается, детей временно эвакуируют в детский сад «Золотая рыбка».
Причины эвакуации неизвестны. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу главы Пестречинского района для уточнения деталей.
Лицей «Алгоритм» уже эвакуировали ранее, 3 апреля 2024 года. Причиной тех чрезвычайных мероприятий стало сообщение о заминировании лицея «Алгоритм», которое поступило на электронный адрес данного образовательного учреждения, о чем заявил глава района Ильхам Кашапов.
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