Новости происшествий

14:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Куюках эвакуировали лицей «Алгоритм»

12:21, 09.04.2024
В Куюках эвакуировали лицей «Алгоритм»
Фото: Галия Шакирова

В поселке Куюки Пестречинского района 9 апреля эвакуировали технологический лицей «Алгоритм», узнало «Реальное время». Как сообщается, детей временно эвакуируют в детский сад «Золотая рыбка».

Причины эвакуации неизвестны. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу главы Пестречинского района для уточнения деталей.

Лицей «Алгоритм» уже эвакуировали ранее, 3 апреля 2024 года. Причиной тех чрезвычайных мероприятий стало сообщение о заминировании лицея «Алгоритм», которое поступило на электронный адрес данного образовательного учреждения, о чем заявил глава района Ильхам Кашапов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также