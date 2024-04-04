Ветеранам боевых действий упростят получение ежемесячной денежной выплаты

Сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут получать ежемесячную денежную выплату без подачи заявления.

В случае принятия закона, выплачивать деньги ветеранам будут органы СФР (Социального фонда России) на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения. Эти документы будут поступать от федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, которые выдают удостоверения ветеранов боевых действий.

Сроки, порядок и формат межведомственного информационного взаимодействия определит соглашение между СФР и выдающими удостоверения органами. Типовая форма соглашения будет утверждаться федеральным органом исполнительной власти, который отвечает за регулирование в сфере труда и соцзащиты.

Законопроект уже получил поддержку Правительства Российской Федерации. Ранее в Государственную думу Федерального собрания РФ был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О статусе военнослужащих».

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Разиль Самигуллин